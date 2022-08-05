Операционная деятельность Air Astana: проблемы и планы развития

С началом периода летней навигации мировая авиация столкнулась с рядом проблем, связанных с ростом пассажиропотока.

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, увеличение количества пассажиров привело к транспортному коллапсу в крупнейших аэропортах мира и задержке рейсов международных авиакомпаний.

По этой причине в Хитроу (Лондон) и Схипхол (Амстердам) были введены квоты на обслуживание пассажиров. Так же, как и в других странах мира, пассажиропоток группы компаний Air Astana за первые два летних месяца вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество предельных кресло-километров (ASK) – на 30%.

Показатель пунктуальности европейских авиакомпаний за январь-май 2022 года составил 75%, а в июне он упал до 56,8%.

Поскольку Air Astana выполняет полеты в крупнейшие узловые аэропорты, сбои в международных хабах отразились и на расписании авиакомпании, вызвав цепную задержку последующих рейсов. Ситуацию усугубило проведение ремонта взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах Казахстана, закрытие аэропортов в самый пик сезона и рост случаев столкновений с птицами.

С начала 2022 года уже произошло 63 инцидента с пернатыми, из которых 10 случаев привели к повреждениям воздушных судов. Рост столкновений с птицами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 22,3%.

В целом, как отмечено в публикации, основными причинами задержки рейсов в летний период стали технические причины, наземное обслуживание, позднее прибытие воздушных судов и ограничения со стороны аэропортов. При этом показатель своевременного выполнения рейсов Air Astana снизился на 10,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 74,3%.

Одно из явлений, с которым все мы сталкиваемся этим летом, – активное восстановление глобальных авиаперевозок. Это в сочетании с острой нехваткой персонала и ресурсов во многих европейских аэропортах из-за увольнения людей и сокращения расходов во время пандемии создает серьезные проблемы для самих аэропортов. В связи с этим многие пассажиры столкнулись с задержками рейсов, за что мы приносим наши искренние извинения. Вся команда Air Astana работает над улучшением показателей своевременного выполнения полетов, при этом, как всегда, главным приоритетом для нас является безопасность полетов. Для снижения количества задержек мы сократили количество рейсов и выделили резервный самолет Airbus A320. Кроме того, мы увеличили штат сотрудников Центра информации и бронирования, а также открыли горячую линию по вопросам задержки рейсов. Пассажиры могут обращаться по номеру +7 7272 44 44 78 с 8.00 до 24.00. Президент группы компаний Air Astana Питер Фостер

Авиакомпания Air Astana также делится своими планами развития, которые призваны улучшить операционную деятельность компании.

До конца 2022 года группа компаний планирует приобрести два самолета Airbus A321LR для флота Air Astana и три самолета A320neo для флота FlyArystan. В общей сложности 13 новых авиалайнеров пополнили флот с середины 2020 по март 2022 года, и еще 24 воздушных судна будут доставлены до середины 2025 года, постепенно заменяя некоторые самолеты с более длительным сроком эксплуатации.

Обслуживание воздушных судов проводится в инженерно-технических центрах авиакомпании в Алматы и Нур-Султане, а также планируется расширение региональных баз. Изменения коснутся и подготовки экипажей. Специально для обучения пилотов и бортпроводников к концу этого года будет построен новый учебный центр в Нур-Султане, который будет включать полнопилотажный авиатренажер. Стоимость проекта составит 10,4 млн долларов. Учебный центр позволит не только осуществлять дорогостоящее обучение в Казахстане и сэкономить 18,3 млн долларов в течение 10 лет, но и проводить переподготовку пилотов в более сжатые сроки без ущерба для операционной деятельности. Все это позволит авиакомпании стать одним из лидеров региона в плане не только инженерно-технического обслуживания, но и обучения летного состава.

В случае отмены или задержки рейса просим пассажиров обращаться к онлайн-консультантам на сайте в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш Центр помощи по адресу для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов. Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78. Наш telagram-канал для официальных сообщений, – говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.

Air Astana — совместное предприятие ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%). Авиакомпания выполняет полеты с 15 мая 2002 года. Маршрутная сеть включает более 40 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот состоит из 38 самолетов: Boeing 767, Airbus A320/А320neo, A321/A321neo/A321LR и Embraer E190-E2.

Air Astana – девятикратный лауреат премии Skytrax в номинации «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии», трехкратный обладатель премии TripAdvisor «Travellers’ Choice Awards» и 5 звезд в рейтинге APEX.