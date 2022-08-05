Чиновники Алматы попросили туристов не разрушать кемпинг-зоны в горах

Журналистам и блогерам продемонстрировали одну из местных кемпинг-зон, близ санатория «Ак-Каин», и рассказали о важности развития внешнего туризма, передает Zakon.kz.

Свежий прохладный воздух, природа, деревянные столы со скамейками, беседки и, конечно, знаменитые качели алтыбакан - такой увидели гости кемпинг-зону.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Правда, на момент нашего приезда приветливая площадка, спрятавшаяся в березовых стволах, уже обзавелась уродливыми метками предыдущих визитеров. С крыш беседок кое-где было оторвано покрытие - эдакое бесплатное топливо для розжига костра. Не уцелели и качели. Сломав величественный алтыбакан, но, видимо, не желая лишать себя развлечения, туристы просто вырвали кусок доски из площадки и вставили его в цепь.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Качели рассчитаны на 10 человек, но влезают на них по 20. Естественно, все быстро ломается. Ломают беседки, разводят костры в неположенных местах, срывают краснокнижные растения, мусорят. Инспекторы каждый день ходят и подбирают все это. Хотя установлены мусорные баки, туалеты. Надо повышать культуру населения. Инспектор Иле-Алатауского национального парка Владислав Мухамадиев

К слову, благоустройство кемпинг-зоны «Ак-Каин» входит в работу по созданию кемпинг-зон в горах Заилийского Алатау для комфортного отдыха гостей и жителей города. Стоимость работ с учетом доставки материалов в горы составляет 8,4 миллиона тенге.

Также на сегодняшний день в горах установлено 15 спасательных хижин, где заплутавший турист может укрыться от непогоды и вызвать помощь. В хижинах есть дрова, еда, аптечка и кнопка SOS, на нажатие которой реагирует МЧС. Их местоположение вбито в «2ГИС». Директор ТОО «Туристский информационный центр Алматы» Едиге Маргулан

Усилия акимата по развитию горной инфраструктуры отметили туроператоры. По их словам, государство, в первую очередь, заинтересовано в притоке иностранных гостей. Один такой турист, находясь в Казахстане, в среднем тратит 100-200 долларов в день, а также обеспечивает рабочие места: работники отеля и ресторана, водители, продавцы, производители сувениров и продуктов. Как отметили представители отрасли, вокруг нашей страны есть большие туристические рынки, которые необходимо активно привлекать. Однако пока в плане продвижения мы проигрываем соседям настолько, что потенциальные клиенты до сих пор не знают о красотах Казахстана в общем и южной столицы в частности.

Меж тем статистика по итогам 1 квартала 2022 года показывает положительный приток туристов. По данным управления туризма, местами размещения обслужено 322,6 тысяч посетителей, что на 35 процентов больше чем за аналогичный период 2021 года (239,1 тыс. человек).

Средняя заполняемость гостиниц Алматы, согласно последним данным, составляет 76,6%.

Из общего числа прибывших туристов в Алматы (322,6 тыс.), внутренних туристов – 267,5 тысяч человек с ростом на 23%, иностранных – 55,1 тысяч человек, что на 147% больше, чем за 1 квартал прошлого года.

За 1 квартал 2022 года объем оказанных услуг составил 7,5 млрд тенге. Объем инвестиций в отрасль туризма достиг 39,8 млрд тенге.