Готов ли Алматы к пожарам и землетрясению?

На встрече с акимом жители Бостандыкского района подняли вопрос готовности города к ЧС. Корреспондент Zakon.kz разбирался, что значит озвученная цифра в 40%, кто и как будет спасать алматинцев в случае происшествий.

В ответ на вопрос алматинца о том, насколько безопасно будут себя чувствовать проживающие в ЖК во время ЧС, аким города Ерболат Досаев ответил, что на сегодня в Алматы уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС составляет 40%.

В ответ на наш запрос в ДЧС Алматы пояснили, что противопожарную защиту обеспечивают 19 пожарных депо, ведется строительство 1 пожарного депо, но для полного охвата города необходимо строительство еще 15 пожарных депо. Но, чтобы довести уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС до 100%, требуется определенное время.

Сегодня для защиты окраин города по принципу полицентричности и расширения инфраструктуры спасательных служб 2021 году введены в эксплуатацию 2 пожарных части на 6 выездов в Алатауском и Наурызбайском районах. За счет местного бюджета ведется строительство пожарного депо на 4 выезда в Бостандыкском районе. Заказчиком является Управление строительства. Срок завершения конец 2022 года. Проводится реконструкция водно-спасательного поста на озере «Аэропортовское». Введение в эксплуатацию водно-спасательного поста обеспечит включение Аэропортовского озера в разрешенные места для купания населения. Начат капитальный ремонт ПЧ-14 по ул. Карпатская 14 Алатауского района, планируется капитальный ремонт 3-х пожарных частей (СПЧ-5, ПЧ-8, ПЧ-12), газификацию 2-х пожарных частей (ПЧ-4, ПЧ-7) и перевод к центральному отоплению ПЧ-9. В 2021 году закончен капитальный ремонт СПЧ-1 (Гагарина 153). Пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, для обеспечения безопасности населения и объектов города от селевых явлений ведется строительство 2-х селезадерживающих плотин в ущельях Аксай и Аюсай, что позволит обеспечить защиту жизни людей более 40 тыс. человек и порядка 3-х тыс. объектов. Срок завершения работ по плотине Аюсай – до конца 2022 года, по ущелью Аксай – конец 2023 года.

Другая проблема – отсутствие информации о местах сбора при землетрясениях. Тем более, что ежегодно в радиусе 80 км от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.

При этом один из жильцов заявляет, что на месте многоквартирного комплекса ранее были места сбора при землетрясении, но сейчас люди не знают, где собираться в случае ЧС и построен ли их ЖК на тектоническом разломе.

Все, что осталось от табличек "Место сбора при землетрясении"

В ДЧС Алматы рассказали, что в период c 2011 по 2018 года Институтом сейсмологии МЧС РК разработана карта сейсмического микрорайонирования Алматы, согласно которой город расположен в 9-10 бальной сейсмической зоне, и более 60% тектонических разломов расположены в горной местности. При этом, по словам начальника ДЧС мегаполиса Руслана Касыбаева, только в Бостандыкском районе есть 21 место для сбора при землетрясениях, а всего их в городе 220. Таким образом, 28 в Алатауском, 50 в Алмалинском, 45 в Ауэзовском, 29 в Медеуском, 10 пунктов в Жетысуском, 29 в Турксибском и 8 в Наурызбайском).

В ДЧС добавили, что из-за уплотняющей застройки в Алматы к некоторым школам, вузам или детским садам невозможно подъехать, поэтому сотрудники ДЧС пересматривают пункты приема населения несколько раз в год, найти адреса этих пунктов можно на карте мегаполиса в популярном приложении.

Обращаться в пункты приема пострадавшего населения необходимо при объявлении чрезвычайной ситуации:

сель;

землетрясение выше 6 баллов по Рихтеру;

наводнение;

оползни.

Совместным приказом 7-ми министерств (МЧС, МИОР, МИИР, МЭ, МЗ, МФ, МЭГПР) утверждена дорожная карта по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы, согласно которой за акиматом города Алматы предусмотрено 17 мероприятий, из которых 2 реализованы полностью, 8 имеют сроки исполнения до 2023 года. ДЧС Алматы

Департамент по ЧС Алматы только за 2022 год уже провел около 2 тыс. сейсмотренировок, ежегодная общегородская сейсмотренировка состоится в октябре. Также идет строительство Симуляционного учебно-методического центра с целью обучения населения города действиям при землетрясении.

А если, не дай Бог, ЧП?

По данным ДЧС Алматы, в целях обеспечения безопасности на территории мегаполиса дислоцируются 22 территориальных и ведомственных подразделения МЧС (2 713 человек), имеется 17 служб гражданской защиты города Алматы с численностью 13 223 человек и 1 851 техникой различного назначения.

Кроме того, в случае разрушительного землетрясения в Алматы для ликвидации последствий из других регионов Казахстана будет привлечена группировка сил и средств. В этих регионах два раза в год проводятся тренировки по погрузке, выгрузке тяжелой специальной и инженерной техники служб гражданской защиты на железнодорожные платформы.