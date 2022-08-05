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Конор Макгрегор еще раз намекнул на завершение карьеры

карьера, бой Фото: Twitter/Conor McGregor
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор уже неоднократно намекал на завершение профессиональной карьеры. В очередной раз он написал об этом в своем Twitter, передает Zakon.kz.
Смешанные боевые искусства, я никогда вас не забуду. Легкая работа, – написал спортсмен.

Ирландский боец ММА не выходил в октагон с июля 2021 года. На 264-м номерном турнире UFC он сломал ногу в третьем поединке против Дастина Порье.

В последних четырех схватках Макгрегор потерпел три досрочных поражения.

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