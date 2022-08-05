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Когда жилые массивы Актобе будут полностью обеспечены газом и электричеством

газификация Актобе Фото: pixabay
В настоящее время проводится газификация и электроснабжение массива «Шыгыс - 1» в Актобе.

Аким Актобе Асхат Шахаров ознакомил главу региона Ондасын Уразалин с проводимыми работами по строительству инженерной инфраструктуры в жилом массиве.

газификация Актобе

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Работы по проведению газа и электричества здесь идут полным ходом и уже совсем скоро завершатся.

газификация

Фото: пресс-служба акимата Актобе

По словам мастера подрядной организации Артура Аликулова, здесь насчитывается 1 612 участков. Владельцы участков в этом году начали строить дома.

Ко всем мы проведем голубое топливо и электричество. Работы ведутся согласно графика. Уже на 50 процентов запланированного объема выполнено. Израсходовано 50 процентов материалов. Что касается электричества. Здесь будет установлено две тысячи опор. Уже установили 900 светильников. Сейчас еще тянем электрический кабель. Завершить работы по проведению необходимой инфраструктуры планируется в октябре текущего года, - отчитался подрядчик.

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