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Бундеслига: главные трансферы и фавориты на чемпионство

матч футбол Фото: Parimatch
В пятницу, 5 августа, стартует один из самых популярных чемпионатов – Немецкая Футбольная Бундеслига. Сезон 2022/2023 будет полон интриг.

В текущем межсезонье поклонники Бундеслиги стали свидетелями события, которое крайне редко происходит с гегемоном немецкого футбола: в мюнхенской «Баварии» начинается перестройка.

Ушел в «Барселону» главный бомбардир мирового футбола последних лет Роберт Левандовский, свободным агентом перебрался в дортмундскую «Боруссию» защитник Никлас Зюле, хотя все привыкли видеть трансферы, как правило, в обратном направлении. Не прижился в «Мюнхене» и некогда талантливый полузащитник Корентен Толиссо, который вернулся в родной «Лион», где попытается реанимировать свою карьеру.

Однако «Бавария» не была бы «Баварией», если бы не заменила ушедших футболистов равными по качеству, а то и возможно превосходящих в мастерстве игроками. Из «Ливерпуля» перебрался один из лучших форвардов Европы, лучший футболист Африки Садио Мане, также был куплен у «Ювентуса» защитник Матейс Де Лихт, который уже около пяти лет считается одним из самых талантливых защитников Европы и мира. На фоне этих приобретений могли быть не замечены трансферы двух футболистов «Аякса»: левого защитника Мазрауи и центрального полузащитника Гравенбеха, которые добавят конкуренции и разнообразия в обойму мюнхенцев.

В целом «Бавария» в очередной раз выглядит явным фаворитом сезона. Сложно представить, что кто-то сможет навязать им борьбу за чемпионство.

В составе «Боруссии», в свою очередь, также не без потерь. Главный бомбардир команды Эрлинг Холланд улетел покорять Английскую премьер- лигу, перебравшись в «Манчестер Сити». «Боруссия» оперативно нашла ему замену в лице нападающего «Аякса», ивуарийца Себастьяна Алле, но, к большому сожалению болельщиков и руководства, у Алле было найдено онкологическое заболевание. Когда он вернется в строй, пока неизвестно. Также «Боруссия» приобрела нападающего Карима Адейеми, который произвел фурор в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, и вышеупомянутого защитника Зюле, что делает дортмундцев главным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионство.

Обе команды потеряли своих главных забивных нападающих. Тем интереснее будет сезон Бундеслиги 2022/2023.

Уже завтра, 6 августа, «Бавария» и «Боруссия» встретятся со своими первыми соперниками.

Мюнхенский клуб сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Вряд ли «Орлы» бросят все свои силы на этот матч, потому что впереди их ожидает встреча с «Реал Мадридом» в рамках Суперкубка УЕФА. Шансы на победу «Баварии» очевидны.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 5.70, Х – 5.10, П2 – 1.51

Дортмундская «Боруссия» примет у себя в гостях «Байер Леверкузен».

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.05, Х – 4.20, П2 – 3.25

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