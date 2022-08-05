Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработали в Казахстане

разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли Фото: gov.kz
Министерство сельского хозяйства разработало Комплексный план по развитию сахарной отрасли, передает Zakon.kz.

Цель проекта – увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн за счет увеличения посевных площадей сахарной свеклы до 38 тыс. га и проведения модернизации сахарных заводов с обновлением технологического оборудования и расширением производственных мощностей для стабильного обеспечения внутреннего рынка сахаром.

В частности, план предусматривает:

  1. Проведение комплексного анализа земель сельскохозяйственного назначения и составление реестров неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в свеклосеющих районах, пригодных к возделыванию сахарной свеклы.

  2. Проведение комплексного анализа прилегающей к с/х землям оросительной инфраструктуры (каналы, арыки, водохранилища и прочее) на предмет технического состояния и потребности в строительстве/реконструкции.

  3. Проведение анализа эффективности имеющихся посевных площадей и формирование перечня земельных участков сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, земель сельскохозяйственного назначения (поливная пашня/ богарные земли) с учетом потребностей сахарных заводов.

  4. Предоставление сахарным заводам неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, пригодных к возделыванию сахарной свеклы в радиусе 150 км от сахарного завода для обеспечения собственным сырьем с учетом потребностей сахарных заводов.

  5. Увеличение посевных площадей сахарной свеклы:

  • 2023 год – 16,7 тыс. га;

  • 2024 год – 25,6 тыс. га;

  • 2025 год – 31,8 тыс. га;

  • 2026 год – 38 тыс. га.

Кроме того, планируется пересмотреть нормативы субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды; расширить площади под водосберегающие технологии с доведением до 70,5 тыс. га к 2026 году и пересмотреть нормативы субсидий за объемы сахарной свеклы, сданной на сахарный завод с введением встречных обязательств для получателей субсидий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 августа.

Читайте также

Нацбанк назвал основной фактор риска для фискальной политики

Стоимость золота стабилизируется после роста

Какую продукцию производят в Казахстане

Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
продукция, товары, Казахстан
Какую продукцию производят в Казахстане
Алматы нападение автобус полиция супруги
Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Алматы
сроки регистрации брака сократили в Казахстане
Сроки регистрации брака сократили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления