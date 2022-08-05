Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработали в Казахстане

Министерство сельского хозяйства разработало Комплексный план по развитию сахарной отрасли, передает Zakon.kz.

Цель проекта – увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн за счет увеличения посевных площадей сахарной свеклы до 38 тыс. га и проведения модернизации сахарных заводов с обновлением технологического оборудования и расширением производственных мощностей для стабильного обеспечения внутреннего рынка сахаром.

В частности, план предусматривает:

Проведение комплексного анализа земель сельскохозяйственного назначения и составление реестров неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в свеклосеющих районах, пригодных к возделыванию сахарной свеклы. Проведение комплексного анализа прилегающей к с/х землям оросительной инфраструктуры (каналы, арыки, водохранилища и прочее) на предмет технического состояния и потребности в строительстве/реконструкции. Проведение анализа эффективности имеющихся посевных площадей и формирование перечня земельных участков сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, земель сельскохозяйственного назначения (поливная пашня/ богарные земли) с учетом потребностей сахарных заводов. Предоставление сахарным заводам неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, пригодных к возделыванию сахарной свеклы в радиусе 150 км от сахарного завода для обеспечения собственным сырьем с учетом потребностей сахарных заводов. Увеличение посевных площадей сахарной свеклы:

2023 год – 16,7 тыс. га;

2024 год – 25,6 тыс. га;

2025 год – 31,8 тыс. га;

2026 год – 38 тыс. га.

Кроме того, планируется пересмотреть нормативы субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды; расширить площади под водосберегающие технологии с доведением до 70,5 тыс. га к 2026 году и пересмотреть нормативы субсидий за объемы сахарной свеклы, сданной на сахарный завод с введением встречных обязательств для получателей субсидий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 августа.