Куда пойти в выходные 6-7 августа
Нур-Султан
Арт-встреча «Пабло Пикассо»
Фото: pexels
Встреча посвящена творчеству Пабло Пикассо.
В программе вечера:
Разбор нескольких картин художника.
Разговор о жизни и творческом пути художника.
Просмотр художественного фильма «Прожить с Пикассо».
7 августа, 18:00, улица ханов Керея и Жанибека, 5. Вход: 4500 тенге.
Кинотеатр под открытым небом
Фото: pexels
6 августа 19:35 – «Время первых»
7 августа 18:15 – «Иван Васильевич меняет профессию»
7 августа 20:00 – «Вратарь галактики»
Площадь перед Abu Dhabi Plaza. Вход: 5000 тенге.
Чемпионат Азии по дзюдо
Фото: pexels
С 4 по 7 августа, 16:00 - 19:30. Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Вход: свободный.
Алматы
Выставка мусора «Человек – природа?» (ЧП)
Фото: pexels
Цель выставки — пробудить чувство бережного отношения к природе.
Инсталляция располагается на территории, прилегающей к визит-центру, и открыта для посещения с 19:00 до 21:00, когда включается подсветка экспонатов. Посетить выставку можно до 18 августа.
6, 7 августа, 19:00 - 21:00. Визит-центр «Аюсай». Вход: свободный.
Кинотеатр на крыше
Фото: pexels
Вас ждут:
Еженедельные общие кинопоказы.
Самые лучшие фильмы.
Новые знакомства.
Вид на город как на ладони.
Угощения.
Закрытые кинопоказы для вас и ваших друзей.
6 августа:
01:00 – «Красное уведомление»
7 августа:
20:30 – «Джон Уик»
22:30 – «Джон Уик 2»
00:30 - «Джон Уик 3»
6, 7 августа, ул. Орманова, 7. Вход: 2000 тенге.
«Ирина Кайратовна» выступит хэдлайнером на open air-фестиваль Art City Fest
В Парке Первого Президента РК пройдет open air-фестиваль Art City Fest. Вас ждет детская зона, TikTok зона и другие развлечения на любой вкус.
6 августа, с 14:00 до 23:00. Гольф-клуб «Ариал». Вход: 3500 тенге.
Шымкент
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pexels
Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий.
6 августа, 06:00; 7 августа, 07:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.