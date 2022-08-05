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Куда пойти в выходные 6-7 августа

Алматы, куда сходить, выходные в городе, афиша Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Остался последний месяц лета, пора наверстать все самое интересное во время ближайших выходных. Как отдохнуть в этот weekend – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Арт-встреча «Пабло Пикассо»

Пабло Пикассо, картины, кино, художник

Фото: pexels

Встреча посвящена творчеству Пабло Пикассо.

В программе вечера:

  • Разбор нескольких картин художника.

  • Разговор о жизни и творческом пути художника.

  • Просмотр художественного фильма «Прожить с Пикассо».

7 августа, 18:00, улица ханов Керея и Жанибека, 5. Вход: 4500 тенге.

Кинотеатр под открытым небом

кинопоказы, кино, показы фильмов

Фото: pexels

6 августа 18:00 – «Белка и Стрелка»

6 августа 19:35 – «Время первых»

7 августа 18:15 – «Иван Васильевич меняет профессию»

7 августа 20:00 – «Вратарь галактики»

Площадь перед Abu Dhabi Plaza. Вход: 5000 тенге.

Чемпионат Азии по дзюдо

дзюдо, спорт, чемпионат, Нур-Султан

Фото: pexels

В турнире планируется участие около 400 дзюдоистов из 30 стран Азии.

С 4 по 7 августа, 16:00 - 19:30. Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Вход: свободный.

Алматы

Выставка мусора «Человек – природа?» (ЧП)

выставка, мусор, афиша, Алматы, события

Фото: pexels

Цель выставки — пробудить чувство бережного отношения к природе.

Инсталляция располагается на территории, прилегающей к визит-центру, и открыта для посещения с 19:00 до 21:00, когда включается подсветка экспонатов. Посетить выставку можно до 18 августа.

6, 7 августа, 19:00 - 21:00. Визит-центр «Аюсай». Вход: свободный.

Кинотеатр на крыше

кинотеатр, под открытым небом, афиша

Фото: pexels

Вас ждут:

  • Еженедельные общие кинопоказы.

  • Самые лучшие фильмы.

  • Новые знакомства.

  • Вид на город как на ладони.

  • Угощения.

  • Закрытые кинопоказы для вас и ваших друзей.

6 августа:

01:00 – «Красное уведомление»

7 августа:

20:30 – «Джон Уик»

22:30 – «Джон Уик 2»

00:30 - «Джон Уик 3»

6, 7 августа, ул. Орманова, 7. Вход: 2000 тенге.

«Ирина Кайратовна» выступит хэдлайнером на open air-фестиваль Art City Fest

В Парке Первого Президента РК пройдет open air-фестиваль Art City Fest. Вас ждет детская зона, TikTok зона и другие развлечения на любой вкус.

6 августа, с 14:00 до 23:00. Гольф-клуб «Ариал». Вход: 3500 тенге.

Шымкент

Беговые тренировки в дендропарке

бег, парки, Шымкент, события

Фото: pexels

После пробежки проходит тренировка, планка и турник. Также вы сможете проверить себя в практике гвоздестояния.

Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий.

6 августа, 06:00; 7 августа, 07:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.

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Улицу частично перекроют в Алматы

Анастасия Беньяминова
Алматы Казахстан Нур-Султан Шымкент
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