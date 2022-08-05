Куда пойти в выходные 6-7 августа

Остался последний месяц лета, пора наверстать все самое интересное во время ближайших выходных. Как отдохнуть в этот weekend – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Арт-встреча «Пабло Пикассо»

Фото: pexels

Встреча посвящена творчеству Пабло Пикассо.

В программе вечера:

Разбор нескольких картин художника.

Разговор о жизни и творческом пути художника.

Просмотр художественного фильма «Прожить с Пикассо».

7 августа, 18:00, улица ханов Керея и Жанибека, 5. Вход: 4500 тенге.

Кинотеатр под открытым небом

Фото: pexels

6 августа 18:00 –

6 августа 19:35 – «Время первых»

7 августа 18:15 – «Иван Васильевич меняет профессию»

7 августа 20:00 – «Вратарь галактики»

Площадь перед Abu Dhabi Plaza. Вход: 5000 тенге.

Чемпионат Азии по дзюдо

Фото: pexels

В турнире планируется участие около 400 дзюдоистов из 30 стран Азии.

С 4 по 7 августа, 16:00 - 19:30. Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Вход: свободный.

Алматы

Выставка мусора «Человек – природа?» (ЧП)

Фото: pexels

Цель выставки — пробудить чувство бережного отношения к природе.

Инсталляция располагается на территории, прилегающей к визит-центру, и открыта для посещения с 19:00 до 21:00, когда включается подсветка экспонатов. Посетить выставку можно до 18 августа.

6, 7 августа, 19:00 - 21:00. Визит-центр «Аюсай». Вход: свободный.

Кинотеатр на крыше

Фото: pexels

Вас ждут:

Еженедельные общие кинопоказы.

Самые лучшие фильмы.

Новые знакомства.

Вид на город как на ладони.

Угощения.

Закрытые кинопоказы для вас и ваших друзей.

6 августа:

01:00 – «Красное уведомление»

7 августа:

20:30 – «Джон Уик»

22:30 – «Джон Уик 2»

00:30 - «Джон Уик 3»

6, 7 августа, ул. Орманова, 7. Вход: 2000 тенге.

«Ирина Кайратовна» выступит хэдлайнером на open air-фестиваль Art City Fest

В Парке Первого Президента РК пройдет open air-фестиваль Art City Fest. Вас ждет детская зона, TikTok зона и другие развлечения на любой вкус.

6 августа, с 14:00 до 23:00. Гольф-клуб «Ариал». Вход: 3500 тенге.

Шымкент

Беговые тренировки в дендропарке

Фото: pexels

После пробежки проходит тренировка, планка и турник. Также вы сможете проверить себя в практике гвоздестояния.

Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий.