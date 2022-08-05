Густой черный дым напугал жителей Уральска
Фото: скриншот видео
В социальных сетях обеспокоенные жители Уральска распространили видеоролики, на которых можно увидеть густой черный дым. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО объяснили, почему он возник, передает Zakon.kz.
Видео с густым черным дымом были опубликованы в Instagram-пабликах zhaloby_uralsk_official и uralskgorod.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной ДЧС.
5 августа в 11:55 в Уральске по адресу: пр. Назарбаева, 215, на территории ТОО «УМЗ» горела кровля цеха №2 и световой фонарь. Площадь пожара составила 240 кв. м. Причина пожара устанавливается.Пресс-служба ДЧС ЗКО
По данным ведомства, пожар локализован в 12:29 и ликвидирован в 12:40.
Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
Выезжали 15 единиц техники и 56 человек личного состава ДЧС ЗКО. Был создан оперативный штаб тушения пожара, – добавили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
Как отметили в областном ДЧС, жертв и пострадавших нет.
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