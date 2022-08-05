Густой черный дым напугал жителей Уральска

Фото: скриншот видео

В социальных сетях обеспокоенные жители Уральска распространили видеоролики, на которых можно увидеть густой черный дым. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО объяснили, почему он возник, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: