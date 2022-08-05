Девушка обманывала алматинцев, обещая получить водительские права

О противоправных действиях девушки сообщил местный житель. Согласно версии, она представлялась сотрудником профильного ЦОН и предлагала помощь в быстром оформлении водительских удостоверений, передает Zakon.kz.

В отношении гражданки А., 1997 года рождения, расследуется уголовное дело по ст.190 ч.3 п.4 УК РК.

Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемая задержана. В ходе разбирательств установлена ее причастность к двум аналогичным эпизодам. За свои услуги девушка просила задаток в сумме от 20 до 50 тысяч тенге. Начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов

Потерпевших может быть гораздо больше, уверены полицейские.

Всех, кто пострадал от действий этой девушки, стражи порядка призывают связаться с ними по следующим телефонам: