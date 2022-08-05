Курсы валют на 6-7 августа
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 477,77 тенге, поднявшись на 1,38 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,89 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,82 тенге (+0,29).
Торгов по евро не проводилось.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-479,5 тенге, евро – 487-493,5 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.
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