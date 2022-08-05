По стопам отца: Сердар Бердымухамедов занялся спортом вместе с сыном

Фото: скриншот видео

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов находится в отпуске. Видео о том, как проводит свой отпуск президент появилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации издания «Хроники Туркменистана», 4 августа глава государства и его сын Керимгулы проехались на велосипедах по НТЗ «Аваза» и побережью Каспийского моря. Затем посетили спорткомплекс «Аваза», где «глава государства занялся физическими упражнениями на тренажерах и спортивными занятиями, демонстрируя при этом неизменно высокое мастерство». Читайте также Ветер, гроза и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Улицу частично перекроют в Алматы

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