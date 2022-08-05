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Первый тур АПЛ: лучшие матчи к просмотру

матч Фото: Parimatch
Завтра пройдет первый тур Английской Премьер-лиги, которую с нетерпением ждут миллионы болельщиков по всему миру.

Начало сезона уже выглядит многообещающе.

«Эвертон» – «Челси»

6 августа, 22:30

Обе команды пережили немало трудностей в прошлом сезоне. «Эвертон» кое-как удержался от вылета в Чемпионшип, «Челси», официальным партнером которого является беттинг-компания Parimatch, финишировал на третьем месте, проиграл Кубок и Суперкубок. Плюс ко всему, у «аристократов» сменилось руководство, и пока неизвестно, в каком направлении команда пойдет дальше.

Трансферным окном «Челси» воспользовался достаточно удачно, приобретя Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, отдав при этом Ромелу Лукаку в аренду. «Эвертон» же потерял главного бомбардира Ришарлисона, который перешел в «Тоттенхэм» за 50 миллионов.

Фаворит очевиден, но «ирискам» есть что доказать. В последних четырех встречах на родном поле «Эвертону» удавалось брать верх над «Челси». Вполне возможно, что Лэмпарду удастся провернуть этот трюк и в пятый раз, учитывая его близкое знакомство с командой «синих».

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 5.80, Х - 4.10, П2 - 1.62

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон»

6 августа, 20:00

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» финишировал на четвертом месте, выиграв четыре из последних пяти игр и обеспечив себе место в Лиге чемпионов. Летом «шпоры» активно укрепляли состав новыми игроками: из «Эвертона» перешел Ришарлисон, из «Брайтона» — полузащитник Ив Биссума, а из «Мидлсборо» – молодой талант Джед Спенс. Также клубу удалось бесплатно привлечь Ивана Перишича. «Саутгемптон» тоже сделал ряд приобретений: вратарь Гэвин Базуну, защитник Армел Белла-Котчап и защитник Джо Арибо.

Фаворитом, бесспорно, является «Тоттенхэм», но многие эксперты считают, что игра не закончится всухую. «Саутгемптон», который находился в опасной близости от зоны вылета в прошлом сезоне, наверняка приложит все усилия для старта с нового листа.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.37, Х - 5.20, П2 - 8.90

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