В Алматы госслужащие сообщают о предлагаемых им взятках

Под председательством акима города Алматы Ерболата Досаева состоялось расширенное заседание городской комиссии по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие акимы районов, руководители государственных и правоохранительных органов, квазигосударственного сектора и представители общественности.

В ходе выступления Ерболат Досаев отметил, что необходимо принять системные меры, которые позволят искоренить основу для коррупционных схем и минимизируют условия для взяточничества.

Фото: акимат Алматы

Каждый руководитель должен предпринимать реальные меры, направленные на профилактику коррупции. Необходимо предусмотреть в KPI каждого руководителя госоргана оценку по принимаемым мерам по противодействию коррупции, в том числе по фактам коррупции подчиненных работников. Ерболат Досаев

По словам руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматы Асхата Оразхан, на сегодня имеются позитивные сдвиги в вопросах предупреждения коррупции.

Наблюдается тренд, когда госслужащие сами сообщают о предлагаемых им взятках, в отдельных случаях их суммы достигают более 70 млн тенге. Меняется мировоззрение и среди молодежи. Так, в соцсетях обратились школьники на действия директора школы, планировавшего незаконно сдать в аренду помещения. Асхат Оразхан

Всего за шесть месяцев текущего года за сообщения о фактах коррупции в Алматы поощрены три человека на сумму более 640 тысяч тенге.

В ходе встречи также были рассмотрены механизмы и итоги проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, внедрения комплаенс-службы и формирования антикоррупционной культуры.

По итогам заседания аким города Ерболат Досаев поручил руководителям госорганов вести постоянную работу по выявлению и устранению коррупционных рисков и укреплению антикоррупционной культуры.