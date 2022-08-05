В Алматы госслужащие сообщают о предлагаемых им взятках
В заседании приняли участие акимы районов, руководители государственных и правоохранительных органов, квазигосударственного сектора и представители общественности.
В ходе выступления Ерболат Досаев отметил, что необходимо принять системные меры, которые позволят искоренить основу для коррупционных схем и минимизируют условия для взяточничества.
Фото: акимат Алматы
Каждый руководитель должен предпринимать реальные меры, направленные на профилактику коррупции. Необходимо предусмотреть в KPI каждого руководителя госоргана оценку по принимаемым мерам по противодействию коррупции, в том числе по фактам коррупции подчиненных работников. Ерболат Досаев
По словам руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматы Асхата Оразхан, на сегодня имеются позитивные сдвиги в вопросах предупреждения коррупции.
Наблюдается тренд, когда госслужащие сами сообщают о предлагаемых им взятках, в отдельных случаях их суммы достигают более 70 млн тенге. Меняется мировоззрение и среди молодежи. Так, в соцсетях обратились школьники на действия директора школы, планировавшего незаконно сдать в аренду помещения.Асхат Оразхан
Всего за шесть месяцев текущего года за сообщения о фактах коррупции в Алматы поощрены три человека на сумму более 640 тысяч тенге.
В ходе встречи также были рассмотрены механизмы и итоги проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, внедрения комплаенс-службы и формирования антикоррупционной культуры.
По итогам заседания аким города Ерболат Досаев поручил руководителям госорганов вести постоянную работу по выявлению и устранению коррупционных рисков и укреплению антикоррупционной культуры.