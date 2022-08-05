Ради жизни: врачи Казахстана и мира отмечают особый день

Международный день «Врачи мира за мир» установлен в середине 80-х годов прошлого столетия решением Исполкома международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (ВМПЯВ) и отмечается ежегодно 6 августа, передает Zakon.kz.

Казахстанские медики не остаются в стороне от мировых процессов. Как во время Второй мировой войны, так и в ходе катастроф и вспышек заболеваний отечественные медработники всегда на страже здоровья миллионов людей.

О роли врачей в современном мире корреспондент Zakon.kz побеседовал с президентом Ассоциации врачей и провизоров Казахстана, автором памятника медикам-фронтовикам, установленного в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, Айжан Садыковой.

– Когда, где и как возник День «Врачи мира за мир»? И почему, в чем необходимость? Как Казахстан присоединился к этой международной акции?

– В середине 80-го года три врача – американский профессор кардиологии Гарвардского института общественного здоровья Бернард Лаун и советские доктора медицинских наук, директор Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР Евгений Чазов и академик АМН СССР Леонид Ильин, предложили объявить 6 августа международным днем против ядерной войны. Врачи мира против ядерной войны – вот так как-то она называлась. И данную идею подхватили во всем мире врачи. Несколько позже из Казахстана в Москву, это был еще Советский Союз, выехала небольшая делегация. Так все и началось.

– Как появился памятник врачам-фронтовикам в парке? Это тоже ваша инициатива?

– Мой папа – участник войны, врач, мечтал поставить памятник медикам-фронтовикам. Эту мечту мы осуществили. При поддержке городского акимата в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев выделен участок земли, где мы поставили памятникам медикам-фронтовикам. И людям приятно, что о медиках не забыли, они подходят к этому памятнику, я слышу, как рассказывают родители детям, что была война, что медики спасают жизни.

Это важно! 70% раненых тогда были возвращены к жизни благодаря эвакогоспиталям, а на территории Казахстана было очень много эвакогоспиталей во время войны: Казахстан во время войны принял очень много у себя детей, детских домов, ученых, здесь работали заводы. И работали медики из разных союзных республик, которые были эвакуированы сюда. Работали они очень продуктивно, спасали жизни людей, делились опытом, знаниями, помогая воспитывать новые медицинские кадры.

– Поставить памятник – недешевое удовольствие. На какие средства он был установлен? Государство выделило?

– Он был установлен на средства медиков. Мы решили однодневный заработок перечислять на счет ассоциации, и когда набралась нужная сумма, заказали из бронзы этот памятник… А в 1998 году, когда приезжал директор ВОЗ Гру Харлем Брунтланн на нашу конференцию «Медицина без границ», он рядом с нашим памятником посадил елочку. И если вы бываете у нашего памятника, то видите ее.

Мы каждый год, с 1991 года, проводим конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет мир» в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев, приглашаем детей города. Они рисуют на асфальте, и мы им вручаем дипломы участников конкурса, сувениры, подарки. Для того, чтобы они тоже вовлекались в процесс патриотического воспитания, чтобы понимали, что нам нужен мир. Во время январских событий вандалы снесли наш памятник. Мы даже не знали, что памятник пострадал. А «афганцы» увидели и восстановили. Мы узнали уже потом: они к нам пришли, разговорились, увидели эскиз этого памятника, он в офисе висит, и говорят: «Так мы же его восстанавливали».

– Логично, что значение памятника расширилось – он посвящен не только врачам-фронтовикам, но и всем медикам, отдавшим свою жизнь за здоровье и жизнь других людей…

– Пандемия – это было очень тяжелое время, когда на врачей огромная нагрузка легла: видеть задыхающихся, умирающих людей, но не покидать свой пост только потому, что не можешь оставить тяжелого больного. Многие в больницах были сутками около больных, даже не возвращались домой, чтобы близким инфекцию не занести. Они находились в больнице ради жизней пациентов.

Мы на акции «Светя другим, сгораю сам» посмертно наградили погибших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения – это работники морга, судебные эксперты, водители скорой помощи. То есть почтили память всех, кто погиб в мирное время, спасая жизни других.

– А есть ли сегодняшние примеры взаимовыручки и поддержки среди медиков разных стран?

– Вот как раз во время пандемии врачи из России приехали в Казахстан, делились опытом, как они работали в пандемию. Первые партии гуманитарной помощи в Казахстан были организованы в феврале 2020 года: это были тест-системы для диагностики коронавируса и бесконтактные термометры, гуманитарка всевозможная – комплекты защитной одежды, маски, лекарственные препараты.

Для нас политических границ не существует. Для нас превыше всего жизнь и здоровье человека.

Когда случилось землетрясение в Восточном Казахстане, мне позвонили из Москвы, организация называется «Врачи без границ». И сказали: мы хотим в Алматы отправить Боинг на случай ЧС. Я сказала, что не в Алматы надо отправлять, давайте в Усть-Каменогорск, там землетрясение было. Так они в течение получаса сумели поменять маршрут и вылетели в Усть-Каменогорск. И когда там разгрузили все это, я посмотрела списки, посмотрела комплекты. Там настолько все уже готово, продумано. Например, есть разные варианты комплектов для врачей: на 50 пораженных детей, или на 50 гинекологических больных, или на 50 хирургических и так далее. Спичечный коробок, мыло, щетка для ногтей, даже швабра, там есть все необходимое, вплоть до самого современного портативного медицинского оборудования. То есть люди сами получают вот это все и автономно работают, никого не отвлекая.

– А в этом вопросе международное сотрудничество важно?

– Несомненно. Ученые и практики всего мира должны делиться опытом, консультироваться друг с другом при появлении сомнений. И это правильно. Живем мы на одной планете, мечтаем о прекрасном будущем, а значит, и в дальнейшем надо оставаться друг к другу терпимыми, уважая культурно-исторические ценности каждого народа.