Ветер, гроза и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено в трех регионах

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Кызылординской, Туркестанской и Актюбинской областях 6 августа ожидаются сильный ветер, гроза и шквал, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», утром и днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

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