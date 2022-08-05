Еще одну улицу частично перекроют в столице из-за ремонта

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начинает ремонт дороги по улице Жекебатыр, передает Zakon.kz.

В связи с этим с 6 по 12 августа текущего года дорога будет закрыта для автотранспортных средств на участке от улицы Космонавтов до улицы Атасу.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении управления.

Ранее стало известно, что перекроют два участка дороги на проспекте Мангилик Ел в Нур-Султане.