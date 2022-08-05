Пожертвования под предлогом помощи больному ребенку: в Алматы задержаны две девушки

Девушки, 22 и 23 лет, были задержаны по подозрению в совершении мошеннических действий через соцсети, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, в полицию Ауэзовского района с заявлением о мошенничестве обратилась известный блогер. По ее данным, две девушки под предлогом помощи больному ребенку и, используя поддельные документы, убедили ее разместить пост. Большая аудитория блогера проявила сочувствие и стала активно перечислять средства. Позже выяснилось, что болезнь, как и ребенок, липовые.

Установлены и задержаны подозреваемые в данном преступлении. Они – жительницы Акмолинской области. На первом же допросе девушки признались в содеянном и раскаялись. Следственные мероприятия по данному факту продолжаются, – рассказал заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

Одна из фигуранток – спортсменка и занималась тхэквондо. В прошлом она уже имела проблемы с законом и привлекалась к ответственности за кражу. Ее «напарница» – мастер по маникюру. Сейчас следователи выясняют, был ли этот факт единственным обманом.