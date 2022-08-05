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Законодательство РК

Лицензии лишилась микрофинансовая организация «Квику»

В Нур-Султане микрофинансовая организация лишена лицензии Фото: gov.kz
В соответствии с приказом начальника Управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в Нур-Султане ТОО «Микрофинансовая организация «Квику» лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, передает Zakon.kz.

Как объяснили в АРРФР, основаниями для лишения лицензии в соответствии с подпунктами 2) и 4) пункта 2 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» явились:

  • осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка РК;

  • осуществление видов деятельности, не предусмотренных Законом РК «О микрофинансовой деятельности».

МФО в течение 12 последовательных календарных месяцев допускались нарушения, выразившиеся в несоблюдении порядков расчета и предельных значений коэффициента долговой нагрузки заемщика и годовой эффективной ставки вознаграждения, а также взимании с заемщиков иных платежей, не предусмотренных Законом РК «О микрофинансовой деятельности».Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве отметили, что «характер допущенных нарушений свидетельствует о систематических злоупотреблениях со стороны МФО, повлекших необоснованное увеличение долговой нагрузки заемщиков».

В соответствии с требованиями пункта 9 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» МФО обязано в течение 30 календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве подчеркнули, что «лишение лицензии МФО не освобождает заемщиков от их обязанности исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед организацией».

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.Пресс-служба АРРФР РК

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АРРФР Казахстан Нур-Султан
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