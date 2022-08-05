В Костанае на маршрут вышли экскурсионные автобусы

Гости и жители города могут воспользоваться уникальной возможностью бесплатно прокатиться по городу, а заодно и узнать историю Костаная, о его достопримечательностях и уникальных местах от профессиональных гидов, передает Zakon.kz.

В преддверии празднования 143-летия областного центра, был запущены экскурсионные автобусы «История моего города» по двум маршрутам «Сити центр» – Набережная по улице Гашека и «Сити центр» – Жастар Сарайы.

Автобусы будут курсировать вечером по три часа в пятницу, субботу на этой неделе и на следующей.

Мы запустили такой необычный проект, чтоб рассказать и напомнить жителям города о его истории и становлении. Программа празднования Дня города у нас намечена масштабная это будут различные этно-культурные фестивали, выставки, мероприятия для детей и молодежи. Основные праздничные мероприятия пройдут 19 и 20 августа, где пройдет концерт с участием звезд казахстанской и российской эстрады Камшат Жолдыбаевой, дуэта Bro, Nazимы и группы Мотоr-Roller. Заместитель акима Костаная Бахыт Каширбеков

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Информация о запуске экскурсионных автобусов была размещена в социальных сетях заранее, поэтому при посадке два автобуса заполнились людьми буквально за 10 минут.

Дильназ Шаменова на экскурсию поехала вместе с мамой Жанар, они узнали о том, что будет проводиться такая необычная экскурсия по городу мы из Инстаграмма

Считаю что такие мероприятия очень полезны в первую очередь для молодежи, которая к сожалению очень мало знакома с историей города. Мне очень нравятся такие мероприятия, это хорошая возможность узнать историю свою города в такой необычной подаче, мне будет что вспомнить, также с собой я взяла дочь Дильназ, которой также будет полезно знать о становлении родного города. Жительница города Жанар Шаменова

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Отмечается, что вместе с жителями на одном из экскурсионных автобусов проехался и аким Костаная Марат Жундубаев.

Исторические здания Костаная в основном расположены в центре города откуда и начали движение автобусы, сотрудники Областного краеведческого музея подробно рассказали о их строительстве и что в них размещалось.

Помимо строений города, которые имеют большую историю мы расскажем и о современных зданиях, которые были построены недавно, у нас уже появилось достаточно большое количество современных микрорайонов, которые тоже заслуживают внимания жителей. Наши маршруты выбраны неслучайно, по дороге наши пассажиры увидят большое количество достопримечательностей и исторических зданий. Помимо этого мы проведем и викторину по знанию истории города. Заведующая отделом научно-методического обеспечения областного краеведческого музея Валентина Палаева

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Также сегодня состоятся концерты с праздничной программой от артистов художественной самодеятельности Рудного, Карасуского района и района имени Б. Майлина, которые выступят в трех точках города с концертами.