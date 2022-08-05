ДТП с участием Toyota Prado в Мангистау: стало известно о пострадавших

Столкновение УАЗа и Toyota Prado произошло на 96 км трассы Жетыбай – Шетпе, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области, водитель автотранспорта марки УАЗ, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной марки Toyota Prado, вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта УАЗ, а также пострадали пять человек. Все они были доставлены в областную больницу, – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мангистауского района по ч. 3 статьи 345 УК РК.

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Ведется расследование.