Более 60 человек пострадали в результате авиаудара Израиля по сектору Газа
Фото: pixabay
Представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра сообщил о 55 раненых и девяти погибших, передает Zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, армия Израиля заявила о проведении операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.
В израильском тылу введено чрезвычайное положение.
Сообщается, что в ходе авиаудара погиб один из командиров военного крыла Тайсира аль-Джабари.
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