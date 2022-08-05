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Более 60 человек пострадали в результате авиаудара Израиля по сектору Газа

Палестина Фото: pixabay
Представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра сообщил о 55 раненых и девяти погибших, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, армия Израиля заявила о проведении операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

В израильском тылу введено чрезвычайное положение.

Сообщается, что в ходе авиаудара погиб один из командиров военного крыла Тайсира аль-Джабари.

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