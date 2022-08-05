Министр финансов Ерулан Жамаубаев встретился с населением ВКО

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев встретился с населением района Алтай Восточно-Казахстанской области и обсудил с жителями региона некоторые вопросы, передает Zakon.kz.

Встреча проходила в рамках исполнения поручений главы государства по концепции слышащего государства. В мероприятии также принимали участие исполняющий обязанности акима ВКО Алмасхан Сматлаев, депутаты и общественники области.

Фото: Инфоцентр ВКО

На повестке правительства есть несколько важных вопросов и одним из них является удержание роста цен. Недавно я провел несколько встреч с международными экспертами и скажу вам, что цены растут везде. Исходя из этого мы поставили цель, в следующем году снизить инфляцию до 10%, – рассказал Жамаубаев.

Как отметил министр, еще одним важным вопросом является развитие массового предпринимательства.

Фото: Инфоцентр ВКО

В этом году мы делаем ревизию всех требований государственных органов. У каждого учреждения должна быть автоматизированная система проверки. В следующем году мы это запустим, думаю это большое новшество в нашей стране. Бизнес должен быть спокойным, – добавил министр финансов.

Также, в ходе встречи Жамаубаевым было озвучено, что в 2023 году государство начнет наращивать собственные доходы и будут меньше обращаться за трансфертами в Национальный банк.

Фото: Инфоцентр ВКО

В завершении Жамаубаев подчеркнул, что главная цель всех реформ – это повышение благосостояния народа и построение нового Казахстана, как процветающего и сильного государства.