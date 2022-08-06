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Как избавиться от проблем со сном без лекарств – совет эксперта

сон Фото: pixabay
Сомнолог Татьяна Ларье рассказала, что одна из распространенных причин проблем со сном – тревожные мысли. Избавиться от них она советуют при помощи самодисциплины, передает Zakon.kz

Снизить уровень тревоги вечером поможет четкий распорядок дня, объяснила специалистка беседе с «Москвой 24». По ее мнению, ложиться и вставать надо в одно и то же время даже в выходные. При этом продолжительность сна для здорового взрослого человека не должна превышать семь-восемь часов.

По словам специалиста, перед отходом ко сну очень важно физически замедлиться, чтобы «организм понял, что наступает ночь». Также она посоветовала выработать привычку за полчаса до сна выключать яркий свет и оставлять только приглушенный, заканчивать смотреть телевизор и переводить гаджеты в режим «не беспокоить».

Отмечается, что не стоит перед сном читать новости.

Сейчас люди очень много читают новостей, переживают по этому поводу, появляется постоянное чувство тревоги. Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать их и фильтровать информацию, – объяснила Ларье.

В заключение специалистка предупредила, что ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе седативные или снотворные препараты, если перечисленные выше способы не работают. Подбирать их должен исключительно врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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