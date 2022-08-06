Опасный момент кормления тигров в Алматинском зоопарке сняли на видео

Алматинский зоопарк опубликовал в социальной сети видео, на котором снят процесс кормления хищных кошек, передает Zakon.kz.

Милые и игривые в другое время, в процессе приема пищи они становятся очень агрессивными. Тот случай, когда ты – не ты, когда голоден. Даже соседей по вольерам разводят по разным помещениям. Именно в такие моменты понимаешь, что перед тобой настоящий хозяин тайги, или джунглей, перед которым трепещут все! Пресс-служба Алматинского зоопарка

Ранее в Telegram также были размещены ролики с кормлением крокодилов и черепах.

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