Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Опасный момент кормления тигров в Алматинском зоопарке сняли на видео

хищник Фото: pixabay
Алматинский зоопарк опубликовал в социальной сети видео, на котором снят процесс кормления хищных кошек, передает Zakon.kz.
Милые и игривые в другое время, в процессе приема пищи они становятся очень агрессивными. Тот случай, когда ты – не ты, когда голоден. Даже соседей по вольерам разводят по разным помещениям. Именно в такие моменты понимаешь, что перед тобой настоящий хозяин тайги, или джунглей, перед которым трепещут все!Пресс-служба Алматинского зоопарка

Ранее в Telegram также были размещены ролики с кормлением крокодилов и черепах.

Новость по теме

Очаровательно-опасная змея из зоопарка Алматы празднует день рождения

Отметим, что 29 июля в зоопарке отметили Международный день тигра.

Читайте также

Сайгаки заинтересовались фотоловушкой в степи Костанайской области

Озеро Каинды сняли на видео с высоты птичьего полета

Раненого коршуна взяли на реабилитацию в Павлодарской области

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
форма учебный год Казахстан
Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать
торги на бирже
Курс доллара продолжает расти на торгах
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
В Казахстане в субботу дожди – жара никуда не денется
В Казахстане в субботу дожди, но жара никуда не денется
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления