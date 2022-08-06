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Еврокомиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине

ЕК помощь Украине Фото: pixabay
Проект финансовой помощи на 8 млрд представлен взамен заблокированному ранее Германии. Помощь будет передана Киеву в виде грантов и кредитов, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Politico, ЕС планирует выделить Украине до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные европейскими странами, в соответствии с их вкладом в бюджет ЕС, сообщает РБК.

Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. Оставшаяся сумма — около 4 млрд евро — будет предоставлена в виде грантов, уточнили собеседники издания.

Politico пишет, что необходимость согласования нового проекта финансовой помощи возникла после отказа Германии предоставить Украине гарантии на обещанные ранее кредиты общей суммой до 9 млрд евро.

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