Еврокомиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине

Проект финансовой помощи на 8 млрд представлен взамен заблокированному ранее Германии. Помощь будет передана Киеву в виде грантов и кредитов, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Politico, ЕС планирует выделить Украине до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные европейскими странами, в соответствии с их вкладом в бюджет ЕС, сообщает РБК.

Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. Оставшаяся сумма — около 4 млрд евро — будет предоставлена в виде грантов, уточнили собеседники издания.

Politico пишет, что необходимость согласования нового проекта финансовой помощи возникла после отказа Германии предоставить Украине гарантии на обещанные ранее кредиты общей суммой до 9 млрд евро.