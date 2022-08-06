2197 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Двумя днями ранее было выявлено 2579 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 579,
в Алматы – 337,
в Шымкенте – 29,
в Акмолинской области – 103,
в Актюбинской области – 74,
в Алматинской области – 30,
в Жетысуской области - 74,
в Атырауской области – 43,
в ВКО – 33,
в Абайской области - 30,
в Жамбылской области – 60,
в ЗКО – 90,
в Карагандинской области – 341,
в Улытауской области - 25,
в Костанайской области – 88,
в Кызылординской области – 57,
в Мангистауской области – 39,
в Павлодарской области – 89,
в СКО – 47,
в Туркестанской области – 29.
Всего в стране подтверждено 1 364 844 случаев.
2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 1040,
в Алматы - 496,
в Атырауской области - 11,
в Абайской области - 27,
в Жамбылской области - 71,
в ЗКО - 19,
в Карагандинской области - 379,
в Улытауской области - 41,
в Костанайской области - 32,
в Кызылординской области – 98,
в Мангистауской области - 25,
в Павлодарской области - 22,
в Туркестанской области - 26.
Всего в стране выздоровело 1 323 019 человек от COVID-19.