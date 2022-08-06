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2197 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 5 августа Фото: pixabay
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 августа в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших КВИ по-прежнему в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Двумя днями ранее было выявлено 2579 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 579,

  • в Алматы – 337,

  • в Шымкенте – 29,

  • в Акмолинской области – 103,

  • в Актюбинской области – 74,

  • в Алматинской области – 30,

  • в Жетысуской области - 74,

  • в Атырауской области – 43,

  • в ВКО – 33,

  • в Абайской области - 30,

  • в Жамбылской области – 60,

  • в ЗКО – 90,

  • в Карагандинской области – 341,

  • в Улытауской области - 25,

  • в Костанайской области – 88,

  • в Кызылординской области – 57,

  • в Мангистауской области – 39,

  • в Павлодарской области – 89,

  • в СКО – 47,

  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтверждено 1 364 844 случаев.

2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 1040,

  • в Алматы - 496,

  • в Атырауской области - 11,

  • в Абайской области - 27,

  • в Жамбылской области - 71,

  • в ЗКО - 19,

  • в Карагандинской области - 379,

  • в Улытауской области - 41,

  • в Костанайской области - 32,

  • в Кызылординской области – 98,

  • в Мангистауской области - 25,

  • в Павлодарской области - 22,

  • в Туркестанской области - 26.

Всего в стране выздоровело 1 323 019 человек от COVID-19.

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Данияр Кунафин
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