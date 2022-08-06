2197 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 августа в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших КВИ по-прежнему в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Двумя днями ранее было выявлено 2579 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 579,

в Алматы – 337,

в Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 103,

в Актюбинской области – 74,

в Алматинской области – 30,

в Жетысуской области - 74,

в Атырауской области – 43,

в ВКО – 33,

в Абайской области - 30,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 90,

в Карагандинской области – 341,

в Улытауской области - 25,

в Костанайской области – 88,

в Кызылординской области – 57,

в Мангистауской области – 39,

в Павлодарской области – 89,

в СКО – 47,

в Туркестанской области – 29. Всего в стране подтверждено 1 364 844 случаев. 2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 1040,

в Алматы - 496,

в Атырауской области - 11,

в Абайской области - 27,

в Жамбылской области - 71,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 379,

в Улытауской области - 41,

в Костанайской области - 32,

в Кызылординской области – 98,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 22,

в Туркестанской области - 26. Всего в стране выздоровело 1 323 019 человек от COVID-19. Читайте также Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за жары и засухи В Костанае на маршрут вышли экскурсионные автобусы Лицензии лишилась микрофинансовая организация «Квику»

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