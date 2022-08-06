Топ-4 знака зодиака, которые никогда не изменятся в отношениях
Телец
Тельцы настоящие упрямцы. Они точно знают, чего хотят от своего партнера и от отношений в целом. Тельцы — за стабильность и соблюдение статуса кво, их устраивает сложившееся однажды положение вещей, пишет wday.ru.
Есть исключение из этого правила. Если Телец влюбился в достаточно молодом возрасте, он способен на значительные изменения в характере и привычках. Однако, если у него уже сложился собственный взгляд на мир и быт, он будет неподвижным.
Лев
Лев создан для любви. Для Льва жить без любви — все равно, что жить без солнечного света. Представители этого знака все время окружены вниманием и поклонниками.
Будучи огненным знаком с большой душой, Лев готов многое прощать любимому. В своем всепрощении Лев никогда не попросит или не потребует, чтобы вы отказывались от себя в угоду партнеру, «чтобы отношения работали». Они будут любить за то, кем вы уже являетесь.
Скорпион
Скорпионы — чувствительные и в то же время не гибкие по своей натуре. Такой противоречивый нюанс важен для понимания, почему Скорпион отказывается меняться ради отношений. Менять себя ради партнера — все равно, что говорить ему лживые комплименты.
Скорпионы верны своему слову и самим себе. Того же самого они ожидают от любимого. Многие Скорпионы предпочитают партнера с большим жизненным опытом, хорошо знающего свои желания и потребности. Поэтому они не будут просить любимого человека изменять своим привычкам или желаниям.
Водолей
Водолеи известны своей уникальностью, свободой действий и взглядов, устремленностью в будущее. Казалось бы, такие люди просто обязаны быть открыты изменениям. Но сферы отношений у Водолеев эти качества и ожидания не касаются.
Для Водолеев все люди — братья, едины и равны. Это же возвышенное мнение распространяется на то, как они любят сами и хотят быть любимы. Для них ожидания, что партнер изменится, или просьбы от партнера о переменах означают, что в отношениях что-то идет не так и не работает. Это ранит их в самое сердце и сбивает с толку, ведь «любовь не требует жертв».