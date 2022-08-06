Родители дали ребенку водку, их арестовали

После произошедшего супруги столкнулись с негативной реакцией со стороны сотен пользователей социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

В британском графстве Кент полицейские арестовали супружескую пару, подозреваемую в жестоком обращении с ребенком, сообщает LadBible.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина дала ребенку жидкость в пробке из-под бутылки с водкой.

Мужчина в шортах и кроссовках, предположительно отец ребенка, стоял рядом и не вмешивался. На заднем фоне играла громкая музыка.

После жалоб пользователей Сети полиция Кента сообщила о задержании супругов 21 июня.

Власти подтвердили, что мужчина и женщина были арестованы по подозрению в жестоком обращении с детьми. Тем не менее они были освобождены под залог, и расследование все еще продолжается.

Об инциденте сообщили социальным службам, однако, как предполагается, ребенок все еще находится с родителями.