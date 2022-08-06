Жители Петропавловска опасаются, что их жилье рухнет в водоем

Земля в буквальном смысле уходит из-под ног у жителей Петропавловска. Дело в том, что несколько частных домов микрорайона Зайсан расположены на самом берегу реки, который разрушается с каждым годом все больше, передает Zakon.kz.

Этот дом семья Нуржановых приобрела 12 лет назад. Свежий воздух, тишина, пение птиц — все казалось мечтой новых хозяев. Но последние три года переживаний стало больше, чем радости, сообщает astanatv.kz.

Страшно ночью. Когда просыпаешься и думаешь: хоть бы не уйти туда, потому что, действительно, ночью такое ощущение, что оно передвигается, земля из-под ног уходит. Мы хотели бы продать, но кто возьмет? Ни сегодня, так завтра он может завалиться, и кто его будет брать? Жительница Петропавловска Кульзиян Сатанова

«Сползают» в пропасть и соседние дома. Их владельцы уже несколько лет обивают пороги городского акимата и областного ДЧС. Просят укрепить берег. Спасатели признают: ситуация, действительно, критичная. Но сделать ничего не могут.

Признано, что есть угроза, возможность обрушения дома и придомовых построек. Мы об этом говорили акимату. В наши функции не входит определение, находится ли дом в аварийном состоянии. Акимат должен принимать решения по этим вопросам. Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев

О проблеме знают и в акимате. Но у местных властей, по их же словам, денег на решение вопроса нет.

Отделом ЖКХ неоднократно с 2020 года подавалась бюджетная заявка для выделения средств на проектирование укрепления оврага по адресу ул. М. Жумабаева, д. 331, но бюджетные средства не выделялись, в связи с этим провести работы не представлялось возможным. В этом году опять будет подана заявка для проектирования оврага. В случае выделения средств работы будут проведены. Пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска Асем Айтулова

12 лет назад забор у дома Нуржановых находился на расстоянии семи метров. Сегодня он практически полностью приблизился к жилому строению и хозпостройкам. Горожане уверены: если местные чиновники все же не примут меры, то их дома просто уйдут под воду.