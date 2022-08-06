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Сильнейшая засуха во Франции: власти сформировали антикризисный штаб

Засуха во Франции Фото: pixabay
Согласно прогнозу погоды, засуха может продлиться еще две недели. В стране зафиксировали самый засушливый июль за последние десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Французское правительство сформировало антикризисный штаб для борьбы с самой сильной засухой за всю историю наблюдений и предупредило, что условия могут ухудшиться, сообщает Bloomberg.

Межведомственная группа будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов и отслеживать влияние засухи на производство энергии и сельское хозяйство, сообщила премьер-министр Элизабет Борн.

Власти также призвали людей экономить воду и заявили, что ограничения будут по-прежнему вводиться там, где это необходимо. Правительство намерено уделять приоритетное внимание потребностям здравоохранения, безопасности и обеспечению питьевой водой.

Ситуация, возникшая после жаркой и сухой весны, привела к введению ограничений на водоснабжение в 93 из 96 департаментов. Более 100 городов остались без питьевой воды. Меры по экономии воды включают запрет на орошение сельскохозяйственных угодий.

Эта засуха является самой сильной из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождей усугубляется накоплением последовательных тепловых волн, которые усиливают испарение и потребности в воде.Элизабет Борн

Франция доставляет воду в города, где ее запасы иссякли. Урожай кукурузы, вероятно, сократится на 19% из-за жаркой и сухой погоды, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

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