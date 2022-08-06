Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

КНДР отреагировала на визит Пелоси в демилитаризованную зону

демилитаризованная зона КНДР Фото: pixabay
Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею в среду, в четверг она встретилась с председателем Национального собрания Ким Чжин Пхё, провела телефонный разговор с президентом Юн Сок Ёлем, посетила пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

Директор департамента печати и информации МИД КНДР Чо Ён Сам осудил визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе Корейской Демократической Народной Республики и Южной Кореи, назвав его проявлением враждебной политики Вашингтона, сообщает ТАСС.

Пелоси вместе с властями Южной Кореи говорила о «сильных расширенных средствах сдерживания» в ответ на «угрозу со стороны Северной Кореи» и даже посетила Объединенную зону безопасности Пханмунджом. Это свидетельствует о враждебной по отношению к КНДР политике нынешней американской администрации.Чо Ён Сам

По словам Чо Ён Сама, Пелоси – «худший разрушитель мира и стабильности на планете».

Читайте также

Нэнси Пелоси завершила азиатское турне

Еврокомиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине

МИД РК высказался о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне

Данияр Кунафин
Северная Корея США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Очевидцы рассказали о стрельбе в Узынагаше
Стрельба в Узынагаше: мать пострадавшего и очевидец рассказали подробности
торги на бирже
Курсы валют на 6-7 августа
Кайрат Нуртас опубликовал семейное фото
«Кайрат, ты счастливчик!» – Нуртас опубликовал семейное фото
любовь, отношения
Топ-4 знака зодиака, которые никогда не изменятся в отношениях
форма учебный год Казахстан
Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать
Родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту в Нур-Султане
Родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту в Нур-Султане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления