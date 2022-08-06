КНДР отреагировала на визит Пелоси в демилитаризованную зону

Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею в среду, в четверг она встретилась с председателем Национального собрания Ким Чжин Пхё, провела телефонный разговор с президентом Юн Сок Ёлем, посетила пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

Директор департамента печати и информации МИД КНДР Чо Ён Сам осудил визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе Корейской Демократической Народной Республики и Южной Кореи, назвав его проявлением враждебной политики Вашингтона, сообщает ТАСС.

Пелоси вместе с властями Южной Кореи говорила о «сильных расширенных средствах сдерживания» в ответ на «угрозу со стороны Северной Кореи» и даже посетила Объединенную зону безопасности Пханмунджом. Это свидетельствует о враждебной по отношению к КНДР политике нынешней американской администрации. Чо Ён Сам

По словам Чо Ён Сама, Пелоси – «худший разрушитель мира и стабильности на планете».