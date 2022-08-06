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Роналду меня разочаровал — экс-игрок «Манчестер Юнайтед»

футбол Фото: Twitter/Cristiano Ronaldo
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о форварде команды Криштиану Роналду. На данный момент будущее 37-летнего португальца в клубе остается неизвестным, передает Zakon.kz.
Я несколько разочарован в Роналду. Было бы слишком оптимистично с нашей стороны попросить его прояснить ситуацию в интервью, рассказав обо всем, что происходит на самом деле и что думает об этом он сам, — сказал Невилл.

Он подчеркнул, что все хотят, чтобы футболист остался в «Манчестер Юнайтед», пишет sport-express.ru.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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