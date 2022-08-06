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Эксперты обнаружили защищающий от диабета продукт

продукт, диетолог Фото: pixabay
Испанские исследователи выяснили, что ежедневное употребление злака киноа обеспечивает защиту от диабета второго типа, передает Zakon.kz.

Ученые провели эксперимент, участие в котором приняли девять добровольцев старше 65 лет, страдающих преддиабетом. В каждый из трех их приемов пищи было включено киноа вместо привычного гарнира из риса, картофеля или бобов, сообщает medikforum.ru.

Регулярный анализ крови на сахар у участников исследования показал, что скачки его уровня после приема пищи с новым рационом стали менее интенсивными.

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Эксперты отмечают, что польза киноа заключается именно в низком гликемическом индексе продукта. Это является ключевым фактором предотвращения диабета второго типа.

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