Какие улицы временно перекроют из-за ремонта в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы на некоторых улицах будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, передает Zakon.kz.

С 23:00 6 августа до 7:00 7 августа будет полностью перекрыто движение по ул. Бокейханова от проспекта Рыскулова до улицы Серикова. Будет проводиться средний ремонт дороги. Также в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 23:00 7 августа до 6:00 8 августа будет полностью перекрыто движение по улице Розыбакиева от ул. Березовского до ул. Утепова. Управление городской мобильности Алматы Горожан призывают корректировать свой маршрут заранее. Читайте также Назначен новый посол США в Казахстане Малыш-батыр весом 5,8 килограмм родился в Нур-Султане В столице перекроют участок улицы Сейфуллина

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