Какие улицы временно перекроют из-за ремонта в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы на некоторых улицах будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, передает Zakon.kz.
С 23:00 6 августа до 7:00 7 августа будет полностью перекрыто движение по ул. Бокейханова от проспекта Рыскулова до улицы Серикова. Будет проводиться средний ремонт дороги.
Также в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 23:00 7 августа до 6:00 8 августа будет полностью перекрыто движение по улице Розыбакиева от ул. Березовского до ул. Утепова. Управление городской мобильности Алматы
Горожан призывают корректировать свой маршрут заранее.
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