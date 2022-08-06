Смаилов поручил Минсельхозу мониторить запасы значимых продуктов в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Было отмечено, что за последний месяц рост цен составил 0,8%, передает Zakon.kz.

Больше всего подорожали репчатый лук, сахар и рис, при этом отмечается снижение цен на капусту, морковь и картофель.

По данным МСХ, на сегодняшний день в стране имеется более 680 тыс. тонн основных продовольственных товаров, включая говядину, мясо птицы, муку, картофель, подсолнечное масло, куриное яйцо и молоко. Принимаются комплексные меры по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом пшеницы, сахара и соли.

Минсельхозом принят комплексный план по развитию сахарной отрасли. Теперь нужно принять меры, чтобы энергично продвигаться по его реализации с соответствующими регионами. Также, когда распределялись квоты на беспошлинный ввоз сахара, их раздали множеству мелких поставщиков, которые не смогли своевременно выполнить эту работу. В этой связи мы наблюдали определенные проблемы с поставками. Поэтому квоты нужно распределять среди нескольких крупных оптовых поставщиков, которые завезут сахар по более низкой цене, чем это могут сделать мелкие компании. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

На заседании было также отмечено, что Агентством по защите и развитию конкуренции продолжается реализация мер антимонопольного реагирования в отношении площадок реализации социально значимых продовольственных товаров.

В частности, с начала года заключено 132 комплаенс-соглашения, в том числе со снижением торговой надбавки с 15 до 10%, по всем фактам торговых нарушений проводятся расследования.

Что касается регионов – максимальный рост цен на СЗПТ за месяц был допущен в Улытауской (на 1,5%), Карагандинской (1,4%) и Костанайской областях (1,3%).

Мы видим, что субъекты торговли в регионах «балуются», пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстрадоходы. Если акиматы не будут мониторить и контролировать это, в том числе по торговым наценкам на всех этапах реализации, то ситуация не изменится. Алихан Смаилов

Глава правительства подчеркнул, что еще одним волнующим граждан вопросом стал рост цен на лук. Так, за последний месяц цены выросли в среднем на 11,9%. Наибольший рост за месяц зафиксирован в Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской областях и городе Алматы.

Коллеги, если по сахару были объективные внешние причины, то ситуация с луком – это результат вашей недоработки. У акиматов имелись все возможности, в том числе механизм своевременной контрактации поставок будущего урожая. Поручаю акимам регионов активно использовать его для наполнения стабилизационных фондов. При этом хочу подчеркнуть, что в данном вопросе важна своевременность. Алихан Смаилов

Премьер-министр добавил, что одной из причин роста цен является наличие излишних звеньев посредников между производителем и конечным потребителем. Для их выявления во всех регионах сформированы региональные комиссии.

Поручаю акимам регионов активизировать работу указанных комиссий, более тесно работать с сельхозтоваропроизводителями и оптовиками. Кроме того, необходимо усилить меры контроля и привлечения к административной ответственности за превышение торговой надбавки, отходя от формальных подходов к работе. Алихан Смаилов

Подводя итоги совещания, глава правительства еще раз подчеркнул, что вопросы сдерживания цен на продукты питания имеют приоритетное значение.

В этой связи Министерству сельского хозяйства поручено:

представить эффективный и актуальный баланс производства и потребления СЗПТ, отражающий все факторы влияния на продовольственную безопасность;

совместно с акиматами областей в ручном режиме обеспечить заблаговременную контрактацию регионами осенних овощей;

на постоянной основе мониторить объемы запасов СЗПТ и оперативно реагировать на их изменения.

Акиматам регионов премьер-министр поручил обеспечить своевременное наполнение социально значимыми продовольственными товарами стабилизационных фондов.