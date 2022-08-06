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Американский боец не признал вину в деле о покушении на убийство

UFC Фото: Twitter/Cain Velasquez
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Кейн Веласкес не признал себя виновным в деле о покушении на убийство в суде округа Санта-Клара (США, Калифорния), передает Zakon.kz.

Веласкес был арестован 28 февраля после инцидента со стрельбой. Он преследовал автомобиль 43-летнего Гарри Гуларте, обвиняемого в растлении родственника Веласкеса, протаранил машину и произвел несколько выстрелов, ранив отчима Гуларте, пишет rsport.ria.ru.

Полицейское управление Сан-Хосе (США) предъявило 39-летнему экс-бойцу ММА обвинения в покушении на убийство. Веласкес был помещен в главную тюрьму округа Санта-Клара, ему трижды отказывали в освобождении под залог.

Как сообщил ESPN адвокат спортсмена Марк Герагос, досудебное слушание по делу назначено на 26 сентября. Защита рассчитывает заслушать показания свидетелей. По его словам, если дело не будет прекращено на этом этапе, оно будет передано в суд, который может начаться до конца года.

Веласкес в последний раз проводил поединок в феврале 2019 года. После этого он участвовал в боях по реслингу WWE. Веласкес был двукратным чемпионом UFC в тяжелой весовой категории.

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