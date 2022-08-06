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Более 17 500 сотрудничавших с НАТО афганцев приняла Германия

Афганцы эвакуированные в Германию Фото: pixabay
По сравнению с другими европейскими странами ФРГ приняла значительно больше афганцев, которым на родине грозит опасность, поскольку они работали в структурах НАТО, сообщает Zakon.kz.

После того как почти год назад войска НАТО были выведены из Афганистана, Германия обещала принять в общей сложности 23 614 бывших афганских сотрудников структур Североатлантического альянса и членов их семей, сообщает Deutsche Welle.

На данный момент в страну въехали 17 556 человек, подавляющее большинство из них – члены семей афганских сотрудников.

Согласно обнародованным сведениям, без учета членов их семей, число афганских переводчиков и прочих сотрудников бундесвера и структур НАТО, которые получили разрешение на въезд в ФРГ, составляет 5141 человек. 3756 из них уже находятся в Германии.

В Великобританию въехали 10 100 работавших в британских структурах афганцев и членов их семей. Министерство иностранных дел Италии на данный момент выдало для граждан Афганистана 1218 виз с ограниченным территориальным действием, а 278 человек прибыли в страну в рамках гуманитарных коридоров.

Бундесвер покинул территорию Афганистана в июне 2021 года – вслед за решением США и НАТО вывести свой контингент из этой страны – и раньше, чем планировалось изначально.

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