Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции стать площадкой для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

Турецкий лидер пояснил, что по-прежнему призывает пойти по дипломатическому пути в урегулировании кризиса на Украине, передает РИА Новости.

Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

По мнению Эрдогана, встречи в Сочи полезны для обеих стран.

5 августа состоялись двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.