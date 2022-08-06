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Ислам Бозбаев вышел в финал ЧА по дзюдо

Ислам Бозбаев вышел в финал ЧА по дзюдо Фото: Olympic.kz
Казахстанец Ислам Бозбаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо, проходящего в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Он выступает в категории до 100 килограммов, передает оlympic.kz.

В полуфинале Бозбаев оказался сильнее Отабека Турабоева (Узбекистан).

Третье место занял казахстанский дзюдоист Дидар Хамза. Он выиграл схватку за бронзовую медаль в категории до 90 килограммов. Против него на татами выступил Арам Григорян (ОАЭ).

Хамза одержал досрочную победу, заработав «иппон».

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Константин Вноровский
Казахстан Нур-Султан
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