Ислам Бозбаев вышел в финал ЧА по дзюдо
Фото: Olympic.kz
Казахстанец Ислам Бозбаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо, проходящего в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Он выступает в категории до 100 килограммов, передает оlympic.kz.
В полуфинале Бозбаев оказался сильнее Отабека Турабоева (Узбекистан).
Третье место занял казахстанский дзюдоист Дидар Хамза. Он выиграл схватку за бронзовую медаль в категории до 90 килограммов. Против него на татами выступил Арам Григорян (ОАЭ).
Хамза одержал досрочную победу, заработав «иппон».
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