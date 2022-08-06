Врач указала на опасное последствие частого употребления кофе

Специалист объяснила, почему не стоит ежедневно пить кофе кружками. По ее словам, лучше ограничиться одной (максимум двумя) порциями напитка, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова в интервью изданию «Аргументы и Факты», объяснила, что к кофе стоит относиться как к еде. Ведь каждый дополнительный ингредиент, который в него включают, добавляет ему калорийности.

Даже чашка латте содержит 120 калорий, а каждый дополнительный ингредиент в нем будет добавлять лишний вес.

Даже если мы постоянно корицу добавляем, в этом нет ничего страшного. Там калорий немного. В самом же кофе тоже они есть. Если мы пьем черный кофе без сахара и с добавлением корицы, то это не опасно для талии. Но обычно пряности добавляют в кофе с молоком, а это несколько иной калораж. Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова

Панова также напомнила, что кофейные напитки часто пьют вместе с калорийной закуской, что тоже сказывается негативно на фигуре.

Кроме того, кофе, если пить его в больших количествах, мешает усвоению ряда витаминов, подчеркнула врач. Например, проблемы могут быть с цинком, витаминами группы В, в частности, с витаминами В1 и В6.

Лучше ограничивать напиток 1-2 чашками в день. Причем, желательно в первой половине дня, потому что все-таки кофе - это стимулирующий напиток. Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова