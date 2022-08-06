Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Врач указала на опасное последствие частого употребления кофе

Врач указала на опасность кофе Фото: pixabay
Специалист объяснила, почему не стоит ежедневно пить кофе кружками. По ее словам, лучше ограничиться одной (максимум двумя) порциями напитка, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова в интервью изданию «Аргументы и Факты», объяснила, что к кофе стоит относиться как к еде. Ведь каждый дополнительный ингредиент, который в него включают, добавляет ему калорийности.

Даже чашка латте содержит 120 калорий, а каждый дополнительный ингредиент в нем будет добавлять лишний вес.

Даже если мы постоянно корицу добавляем, в этом нет ничего страшного. Там калорий немного. В самом же кофе тоже они есть. Если мы пьем черный кофе без сахара и с добавлением корицы, то это не опасно для талии. Но обычно пряности добавляют в кофе с молоком, а это несколько иной калораж. Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова

Панова также напомнила, что кофейные напитки часто пьют вместе с калорийной закуской, что тоже сказывается негативно на фигуре.

Кроме того, кофе, если пить его в больших количествах, мешает усвоению ряда витаминов, подчеркнула врач. Например, проблемы могут быть с цинком, витаминами группы В, в частности, с витаминами В1 и В6.

Лучше ограничивать напиток 1-2 чашками в день. Причем, желательно в первой половине дня, потому что все-таки кофе - это стимулирующий напиток. Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Названы лучшие упражнения для сжигания жира

Эксперты обнаружили защищающий от диабета продукт

Ради жизни: врачи Казахстана и мира отмечают особый день

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
любовь, отношения
Топ-4 знаков зодиака, которые никогда не изменятся в отношениях
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Кайрат Нуртас опубликовал семейное фото
«Кайрат, ты счастливчик!» – Нуртас опубликовал семейное фото
кончина, изолятор
Генерал-майора Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в алматинском изоляторе
Очевидцы рассказали о стрельбе в Узынагаше
Стрельба в Узынагаше: мать пострадавшего и очевидец рассказали подробности
торги на бирже
Курсы валют на 6-7 августа
форма учебный год Казахстан
Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления