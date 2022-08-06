Еще один ребенок оказался в реанимации после удара током

Инцидент произошел в Алматы. Мальчик гулял на улице в микрорайоне Ерменсай. Столбы высоковольтных линий электропередачи оказались не заземлены, сообщает Zakon.kz.

Ребенок вышел на улицу после дождя, передает Первый канал Евразия.

Мальчик увидел лежащих на земле баранов. Один из них находился возле столба электропередачи.

Он просто выбежал, так как здесь лежал баран. Пришел и облокотился правой рукой. Убрал и в течение часа вот так ходил. Он не мог левую руку отпустить. Я посмотрела, у него практически ничего не было. Но он вот так поднять не смог. Просто сидел, играл. Потом я вызвала скорую. Мать пострадавшего Балым Жолдыбай

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Мальчика доставили в больницу. Врачи сделали ему электрокардиограмму и госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция назначила экспертизу и начала расследование.

Родители пострадавшего мальчика говорят, что во время дождя со столбов сыплются искры. Местные жители давно просили власти заземлить линии электропередачи, но этого так и не сделали.