Сильный пожар в селе под Атырау начался из-за короткого замыкания
Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
Пожар начался 6 августа в 16:00 во дворе дома по улице Нуржанова в селе Акжаик, рядом с городом Атырау, сообщает Zakon.kz.
Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите внутри временного жилого дома.
У строения загорелась кровля, огонь перекинулся на соседний дом.
Спасателям удалось локализовать пожар в 16:41. В 17:03 – ликвидировать.
В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников и четыре единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
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