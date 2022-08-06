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Сильный пожар в селе под Атырау начался из-за короткого замыкания

Сильный пожар в селе под Атырау начался из-за короткого замыкания Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
Пожар начался 6 августа в 16:00 во дворе дома по улице Нуржанова в селе Акжаик, рядом с городом Атырау, сообщает Zakon.kz.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите внутри временного жилого дома.

У строения загорелась кровля, огонь перекинулся на соседний дом.

Спасателям удалось локализовать пожар в 16:41. В 17:03 – ликвидировать.

В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников и четыре единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

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