Сильный пожар в селе под Атырау начался из-за короткого замыкания

Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Пожар начался 6 августа в 16:00 во дворе дома по улице Нуржанова в селе Акжаик, рядом с городом Атырау, сообщает Zakon.kz.

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