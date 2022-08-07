Казахстан завоевал вторую в своей истории медаль в гребле на байдарках

Бронзовую награду, в классе С-1 (каноэ-одиночка) на дистанции 200 метров выиграл казахстанец Виктор Степанов, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат проходит в канадском городе Галифаксе, передает Telegram-канал Спорт Шредингера.

Золото выиграл представитель Польши Олексий Колядыч, серебряным призером Нико Пикерт из Германии. С результатом 39.44, Виктор Степанов уступил чемпиону 0,19 секунд.

Первую и тоже бронзу в 2005 году на этой же дистанции завоевал Жомарт Сатубалдин.

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