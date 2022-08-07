Спасатели помогли спуститься заблудившемуся в горах Алматы туристу

Потерявшегося в алматинских горах туриста нашли спасатели РОСО, сообщает Zakon.kz.

Группа туристов из 6 человек вышла в горы утром 5 августа. Восхождение решили начать с Медео и пройти по маршруту «Большая кругосветка».

К обеду, пройдя 7 км пути, группа обнаружила, что одного из туристов нет. От них отстал мужчина, 1991 года рождения.

Потерявшийся пытался догнать группу, но заблудился. Товарищи искали его до вечера, но безуспешно, поэтому было принято решение обратится к спасателям.

В 00:30 семеро спасателей РОСО с собакой выдвинулись на поиски.

Спасатели прошли пешком до Комби-2 (около 5 км), дальше по маршруту до Талгарского перевала, по которому шли туристы.

Группу туристов они обнаружили утром 6 августа.

Поиски не сразу дали результат. Пришлось привлечь еще две группы спасателей.

Найти пропавшего им удалось к 18:00. Турист находился выше пика Советов, высота которого 4317 м над уровнем моря.

Ему оказали всю необходимую помощь и помогли спуститься к Большому Алматинскому Озеру, где его ждали близкие.