Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Спасатели помогли спуститься заблудившемуся в горах Алматы туристу

Спасатели помогли спуститься заблудившемуся в горах Алматы туристу Фото: Instagram/roso_kazakhstan
Потерявшегося в алматинских горах туриста нашли спасатели РОСО, сообщает Zakon.kz.

Группа туристов из 6 человек вышла в горы утром 5 августа. Восхождение решили начать с Медео и пройти по маршруту «Большая кругосветка».

К обеду, пройдя 7 км пути, группа обнаружила, что одного из туристов нет. От них отстал мужчина, 1991 года рождения.

Потерявшийся пытался догнать группу, но заблудился. Товарищи искали его до вечера, но безуспешно, поэтому было принято решение обратится к спасателям.

В 00:30 семеро спасателей РОСО с собакой выдвинулись на поиски.

Спасатели прошли пешком до Комби-2 (около 5 км), дальше по маршруту до Талгарского перевала, по которому шли туристы.

Группу туристов они обнаружили утром 6 августа.

Поиски не сразу дали результат. Пришлось привлечь еще две группы спасателей.

Найти пропавшего им удалось к 18:00. Турист находился выше пика Советов, высота которого 4317 м над уровнем моря.

Ему оказали всю необходимую помощь и помогли спуститься к Большому Алматинскому Озеру, где его ждали близкие.

Читайте также

В Уральске убили известного предпринимателя

Удар молнии привел к пожару на нефтехранилище – Куба просит помощи

В столице загорелся крупный жилой комплекс

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
любовь, отношения
Топ-4 знаков зодиака, которые никогда не изменятся в отношениях
Кайрат Нуртас опубликовал семейное фото
«Кайрат, ты счастливчик!» – Нуртас опубликовал семейное фото
кончина, изолятор
Генерал-майора Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в алматинском изоляторе
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
форма учебный год Казахстан
Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать
торги на бирже
Курсы валют на 6-7 августа
Очевидцы рассказали о стрельбе в Узынагаше
Стрельба в Узынагаше: мать пострадавшего и очевидец рассказали подробности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления