Сборная Казахстана по дзюдо завоевала «бронзу» ЧА в командных соревнованиях

Казахстанские дзюдоисты стали бронзовыми призерами Чемпионата Азии по дзюдо в командных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, в матче за третье место наша команда встречалась с Узбекистаном.

Борьба получилась напряженной. Перед решающей схваткой счет был 3:3.

Победное очко команде принесла Камила Берликаш – соперница не вышла на татами из-за травмы.

Новость по теме Сборная Казахстана по дзюдо уступила японцам на ЧА в медальном зачете

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!