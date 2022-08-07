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Сборная Казахстана по дзюдо завоевала «бронзу» ЧА в командных соревнованиях

Бронзовая медаль на ЧА Фото: olympic.kz
Казахстанские дзюдоисты стали бронзовыми призерами Чемпионата Азии по дзюдо в командных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, в матче за третье место наша команда встречалась с Узбекистаном.

Борьба получилась напряженной. Перед решающей схваткой счет был 3:3.

Победное очко команде принесла Камила Берликаш – соперница не вышла на татами из-за травмы.

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