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2 млн тенге за две недели – 21-летнего парня подозревают в 5 квартирных кражах

Задержан квартирный вор Фото: Zakon.kz
21-летний мужчина промышлял квартирными кражами в Алматы, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города Алматы сообщают, что все преступления были совершены им за две недели пребывания в мегаполисе.

Молодой человек проникал в чужие дома, похищал сотовые телефоны, строительные инструменты. На данный момент доказана его причастность к пяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Задержанный – 21-летний уроженец Алматинской области. Он дал признательные показания. По указанным фактам зарегистрированы уголовные дела и объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК. Общий материальный ущерб составляет около двух миллионов тенге. Начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев

Задержанный утверждает, что ходил на «дело» не один. Якобы, этому «ремеслу» его научил некий старший товарищ по имени Анатолий.

Эти доводы и причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города проверяются.

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Константин Вноровский
Алматы
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