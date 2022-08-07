Шавкат Рахмонов бросил вызов триумфатору UFC Джеффу Нилу
Непобежденный казахстанец написал американской звезде о желании подраться с ним в Twitter.
– Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) August 7, 2022
I’m available @handzofsteelmma 👊🏼 what do you think @GilbertDurinho ? https://t.co/yv06tq6cbm
Я свободен, Джефф Нил. Что ты думаешь, Гилберт Бернс? Шавкат Рахмонов
Джефф Нил прославился после того, как на ивенте в Лас-Вегасе нокаутировал в третьем раунде Висента Люке. Американец стал первым бойцом, сумевшим нанести бразильцу досрочное поражение в рамках UFC.
Шавкат сейчас занимает 10 место в рейтинге лучших полусредневесов UFC. Он одержал четыре досрочные победы в сильнейшей лиге мира. В последнем поединке Рахмонов «задушил» Нила Магни, благодаря чему и поднялся в рейтинге полусредневесов.
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