Шавкат Рахмонов бросил вызов триумфатору UFC Джеффу Нилу

Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов бросил вызов триумфатору турнира UFC Vegas 59 американцу Джеффу Нилу, сообщает Zakon.kz.

Непобежденный казахстанец написал американской звезде о желании подраться с ним в Twitter.

Я свободен, Джефф Нил. Что ты думаешь, Гилберт Бернс? Шавкат Рахмонов

Джефф Нил прославился после того, как на ивенте в Лас-Вегасе нокаутировал в третьем раунде Висента Люке. Американец стал первым бойцом, сумевшим нанести бразильцу досрочное поражение в рамках UFC.

Шавкат сейчас занимает 10 место в рейтинге лучших полусредневесов UFC. Он одержал четыре досрочные победы в сильнейшей лиге мира. В последнем поединке Рахмонов «задушил» Нила Магни, благодаря чему и поднялся в рейтинге полусредневесов.

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