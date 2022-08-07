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Шавкат Рахмонов бросил вызов триумфатору UFC Джеффу Нилу

Шавкат Рахмонов бросил вызов триумфатору UFC Джеффу Нилу Фото: Twitter/Shavkat “Nomad” Rakhmonov
Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов бросил вызов триумфатору турнира UFC Vegas 59 американцу Джеффу Нилу, сообщает Zakon.kz.

Непобежденный казахстанец написал американской звезде о желании подраться с ним в Twitter.

Я свободен, Джефф Нил. Что ты думаешь, Гилберт Бернс? Шавкат Рахмонов

Джефф Нил прославился после того, как на ивенте в Лас-Вегасе нокаутировал в третьем раунде Висента Люке. Американец стал первым бойцом, сумевшим нанести бразильцу досрочное поражение в рамках UFC.

Шавкат сейчас занимает 10 место в рейтинге лучших полусредневесов UFC. Он одержал четыре досрочные победы в сильнейшей лиге мира. В последнем поединке Рахмонов «задушил» Нила Магни, благодаря чему и поднялся в рейтинге полусредневесов.

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