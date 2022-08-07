Из горящей многоэтажки в Алматы эвакуированы 20 человек, 5 из них – дети

7 августа в 18:02 пожарные расчеты выехали по вызову о пожаре по адресу: Медеуский район, улица Жетысуская, 4, сообщает Zakon.kz.

На место спасатели прибыли в 18:10. Горели комната и балкон на шестом этаже десятиэтажного дома.

Лестничная площадка была сильно задымлена. Пожарные эвакуировали 20 человек. Из них пятеро – дети. Также эвакуировали щенка.

В ходе тушения пожара применялась пожарная автолестница. Принятыми оперативными мерами загорание ликвидировано за 18 минут. Удалось не допустить распространения огня. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Площадь возгорания составила 12 кв. м.