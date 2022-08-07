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Байден сдал повторный отрицательный тест на коронавирус

Повторный тест на коронавирус Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден получил второй отрицательный тест на коронавирус и впервые после 21 июля, когда у американского лидера обнаружили COVID-19, покинул Белый дом, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Белого дома распространила письмо лечащего врача президента.

Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе.

Первый отрицательный тест на коронавирус президент США сдал накануне. Тогда сообщалось, что глава государства чувствует себя очень хорошо.

Ожидается, что 79-летний американский лидер вместе с супругой Джилл Байден в понедельник отправится в штат Кентукки, пострадавший на минувшей неделе от наводнений, вызванных проливными дождями. Наводнения унесли жизни как минимум 37 человек, нанесли штату серьезный экономический ущерб. Свыше 3 тыс. местных жителей продолжают оставаться без электричества, более 13 тыс. – без водоснабжения.

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Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат

Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. Известно, что президент США принимал противовирусное средство Paxlovid. Тогда в Белом доме рассказали, что Байден полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Лечащий врач Байдена отметил в свою очередь, что из характерных симптомов у него наблюдались насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Спустя несколько дней, 23 июля, у Байдена наблюдались боли в горле, кашель и ломота в теле. 25 июля врач американского президента заявил о практически полном исчезновении симптомов COVID-19 у Байдена.

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